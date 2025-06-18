«Отрабатывавший нападение на Россию» корабль США покинул Балтику и направился к Израилю

«Известия»: Корабли ВМС США после ударов Ирана по Израилю покинули учения НАТО

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие в Балтийском море. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Известия».

По данным издания, корабли покинули учения до завершения маневров сразу после взаимных ударов между Израилем и Ираном. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney направились в Средиземное море, где смогут принять участие в отражении атак Ирана на Израиль.

«У эсминцев этого типа большое количество противовоздушных ракет, порядка 90. Он хорошо подходит для защиты от воздушного нападения, а иранские ракеты долетают до Израиля. Штабной корабль нужен, чтобы управлять силами США в регионе», — сказал эксперт, заметив, что в ходе Baltops 2025 страны НАТО могли отрабатывать сценарий нападения на Россию.

Ранее со ссылкой на осведомленных источников газета сообщила, что в Балтику зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учениях НАТО Baltops 2025. По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, корабль Paul Ignatius может быть оснащен до 56 ракетами Tomahawk разных видов, которые «по дальности могут достать до Урала».

Учениях Baltops 2025 стартовали 3 июня. В них приняли участие около 50 кораблей из стран НАТО. Маневры с участием военной авиации проходили в южной части Балтийского моря.