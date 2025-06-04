Стало известно о заходе в Балтику способного «достать до Урала» корабля

«Известия»: В Балтику зашел эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk

В Балтику зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учении НАТО Baltops 25. Об этом от осведомленных источников стало известно газете «Известия».

«Эсминец типа Arleigh Burke — это стандартный американский эсминец с установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk разных видов до 56 единиц, которые по дальности могут достать до Урала», — напомнил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам контр-адмирала Михаила Чекмасова, программа учений учитывает происходящее в ходе российско-украинского конфликта. «Изучается и наш, и украинский опыт. На сегодняшний день борьба с беспилотными системами находится в числе приоритетных задач», — сказал военный эксперт.

В декабре РИА Новости сообщило, что Австралия впервые провела пуск американской ракеты Tomahawk.

В учениях Baltops 25 примут участие около 50 кораблей из стран НАТО. Маневры с участием военной авиации пройдут в южной части Балтийского моря. Учения начались 3 июня.