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10:52, 10 декабря 2024Наука и техника

Австралия впервые запустила американскую ракету Tomahawk

Австралия впервые провела пуск американской ракеты Tomahawk
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst / U.S. Navy / Handout / Reuters

Австралия впервые провела пуск американской ракеты Tomahawk. На это обратили внимание РИА Новости.

После проведенного ракетного пуска Австралия стала третьей после США и Великобритании страной, которая может делать это.

В октябре 2023-го в ходе переговоров министров обороны Японии и США Минору Кихары и Ллойда Остина стороны приняли решение о покупке Токио Tomahawk у Вашингтона в 2025 году, а не в 2026-м.

В марте того же года агентство Associated Press сообщило, что США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках оборонного партнерства AUKUS.

Тогда Канберра заявила, что планирует купить до 220 крылатых ракет на сумму около 900 миллионов долларов.

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