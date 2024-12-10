Австралия впервые запустила американскую ракету Tomahawk

Австралия впервые провела пуск американской ракеты Tomahawk

Австралия впервые провела пуск американской ракеты Tomahawk. На это обратили внимание РИА Новости.

После проведенного ракетного пуска Австралия стала третьей после США и Великобритании страной, которая может делать это.

В октябре 2023-го в ходе переговоров министров обороны Японии и США Минору Кихары и Ллойда Остина стороны приняли решение о покупке Токио Tomahawk у Вашингтона в 2025 году, а не в 2026-м.

В марте того же года агентство Associated Press сообщило, что США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках оборонного партнерства AUKUS.

Тогда Канберра заявила, что планирует купить до 220 крылатых ракет на сумму около 900 миллионов долларов.