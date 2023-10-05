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03:12, 5 октября 2023Мир

Япония пересмотрела сроки закупки ракет Tomahawk у США

Япония решила начать закупать ракеты Tomahawk у США в 2025 году, а не в 2026

Фото: Matthew Daniels / Globallookpress.com

Япония начнет закупать у США ракеты Tomahawk не в 2026 году, как планировала, а на год раньше. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в ходе переговоров министров обороны стран Минору Кихары и Ллойда Остина. Уточняется, что Токио собирается приобрести у Вашингтона 400 крылатых ракет. Изначально предполагалось, что все они будут последней модификации Block V, однако затем стороны договорились, что половина из них будет старой модификации Block IV.

Ранее Австралия решила приобрести у США ракеты Tomahawk. Общая сумма сделки составит 1,1 миллиарда долларов.

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