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18:10, 21 августа 2023Мир

Еще одна страна закупит у США крылатые ракеты Tomahawk

SCMP: Австралия приобретет американские крылатые ракеты Tomahawk

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о покупке американских крылатых ракет Tomahawk. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), Австралия станет третьей страной в мире после США и Великобритании, обладающей данными ракетами.

Общая сумма сделки составит 1,1 миллиарда долларов. Помимо 200 крылатых ракет Tomahawk Австралия приобретет 60 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет AARGM-ER.

«Мы инвестируем в возможности, необходимые нашим силам обороны, чтобы держать наших противников подальше от наших берегов и обеспечивать безопасность австралийцев в сложном и нестабильном мире, в котором мы живем сегодня», — отметил глава оборонного ведомства.

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Отмечается, что решение о закупке крылатых ракет было принято на основе опубликованного в апреле этого года Стратегического обзора Министерства обороны. В документе рекомендуется принять стратегию, которая не позволит противнику достичь берегов континента. По мнению Минобороны страны, дальность ракет Tomahawk в 1,5 тысячи километров позволит выполнить поставленную задачу.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии 22 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на 975 миллионов долларов. Отмечается, что ранее Австралия запросила разрешение на приобретение у Соединенных Штатов до 22 РСЗО HIMARS, управляемых ракет GMLRS различных модификаций, а также систем связи и другого оборудования.

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    Максим Габриелян
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