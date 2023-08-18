Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS на $975 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на 975 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Отмечается, что ранее власти Австралии запросили разрешение на приобретение у США до 22 РСЗО HIMARS, управляемых ракет GMLRS различных модификаций, систем связей и другого оборудования. Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении.

Ранее старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди после визита на Украину рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS.

В мае телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.