Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 18 августа 2023Мир

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS на $975 млн

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на 975 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.

Отмечается, что ранее власти Австралии запросили разрешение на приобретение у США до 22 РСЗО HIMARS, управляемых ракет GMLRS различных модификаций, систем связей и другого оборудования. Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении.

Ранее старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди после визита на Украину рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS.

В мае телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что HIMARS теряют эффективность на Украине из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

    Футболист «Рубина» опроверг информацию об отставке главного тренера клуба

    Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии HIMARS

    Брейвик снова подал иск против норвежских властей

    Зарплаты российских работников госорганов проиндексируют

    ООН отправила в Нигер спецпредставителя для переговоров с мятежниками

    Из-за массового отравления детей на базе отдыха возбудили дело

    Бывшую девушку Джоны Хилла обвинили в его экстремальном похудении

    Зеленский сообщил о попытках ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

    47-летняя Волочкова рассказала о гробе своей мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости