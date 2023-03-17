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08:42, 17 марта 2023Мир

США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS

AP: США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS

Фото: STR New / Reuters

США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках оборонного партнерства AUKUS. Об этом сообщает Associated Press.

Канберра заявила, что планирует купить до 220 крылатых ракет на сумму около 900 миллионов долларов. Сделка была заключена через несколько дней после того, как Австралия объявила, что купит у США многоцелевые атомные подводные лодки для модернизации своего флота на фоне растущей обеспокоенности по поводу влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Австралийские официальные лица заявили, что новые атомные подводные лодки смогут запускать ракеты «Томагавк». «Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Австралия — один из наших самых важных союзников в западной части Тихого океана», — прокомментировали соглашение в Государственном департаменте.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес указал, что Канберре необходимо вооружение для способности поражать противников «как можно дальше от материковой части». «Крылатые ракеты являются важной частью этого. , как и подводные лодки, которые их запускают», — заключил он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте объяснил, почему Токио намерено купить у США ракеты «Томагавк» (Tomahawk). «"Томагавки", которые будет закупать наша страна, являются новейшими моделями, с полетом, позволяющим избежать перехват. Мы рассматриваем их приобретение, исходя из оценки [этих возможностей]», — подчеркнул он.

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Анжелика Бережная
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