Умер писатель Вячеслав Пьецух, сообщил в Facebook президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.

«Таков был печальный результат его затяжной болезни», — написал он.

Писатель Вячеслав Пьецух в 1970 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. После чего около 10 лет работал учителем в школе. Литературным творчеством начал заниматься с 1973 года.

Пьецух получил известность в 80-х годах после публикации сборников его рассказов «Веселые времена», «Предсказание будущего», «Центрально-Ермолаевская война». По его роману «Новая московская философия» был снят один из последний советских сериалов «Квартира».

Писатель был лауреатом премии «Триумф» за выдающийся вклад в отечественную культуру, фонда «Знамя», журнала «Золотой век», журнала «Огонек» и других.

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