Умер народный артист России Стахан Рахимов

Умер народный артист России, эстрадный певец Стахан Рахимов. Об этом сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн на своей странице во «ВКонтакте».

Рахимов скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.

«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный замечательный дуэт уже в другом измерении», — написал Корн.

30 января на 84-м году жизни умерла жена Рахимова Алла Йошпе, супруги выступали дуэтом.

Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекской ССР, его мать — Шахадат Рахимова была известной узбекской актрисой и певицей. В детстве Рахимов часто посещал театр, где она работала. Когда Шахадат направили в Москву, он поехал с ней, окончил там среднюю школу и поступил в Московский энергетический институт. В 1960 году Рахимов вышел в финал конкурса вузовской самодеятельности, тогда же он познакомился с Йошпе, выступавшей от МГУ. С 1963 года они стали выступать на сцене профессионально дуэтом. Особую популярность получили их песни «Алеша», «Соловьи», «До свидания, мальчики».

В конце 1970-х Йошпе тяжело заболела, пара подала документы на выезд в Израиль на лечение, после чего им запретили выступать, уничтожили пластинки и кассеты. Запрет был снят лишь в конце 1980-х. В 2002 году Стахан Рахимов и Алла Иошпе стали Народными артистами России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ «Россия» состоялся концерт «Песня длиной в жизнь» посвященный 40-летию дуэта.