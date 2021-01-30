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Умерла народная артистка России Алла Йошпе

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Алла Йошпе
Алла Йошпе
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Народная артистка России, советская эстрадная певица Алла Йошпе скончалась на 84-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.

«Человек нереальной красоты и таланта. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы, с которым она выступала дуэтом, — прим. «Ленты.ру») здоровья и сил перенести эту потерю...» — говорится в записи.

Причины смерти артистки не уточняются.

Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Окончила философский факультет МГУ, в качестве солистки участвовала в эстрадно-симфоническом оркестре университета. В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы встретилась со Стаханом Рахимовым, они образовали дуэт, пик популярности которого пришелся на 60-70-е годы прошлого века. Пара пыталась выехать в Израиль в 1979 году, однако их не выпустили, а позже запретили им выступать на сцене, в результате чего музыканты начали давать домашние концерты. В 2002 году супруги стали народными артистами России.

1 декабря прошлого года сообщалось, что народная артистка РСФСР и артистка цирка Дзерасса Туганова умерла в возрасте 91 года. Она была известна как создательница труппы наездников-джигитов «Иристон», которую возглавляла более 30 лет. «Иристон» принес советскому цирку мировую славу. Поставленные труппой номера признаны классикой отечественного цирка.

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