Умерла певица Рика Зарай

Израильская исполнительница Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет. Об этом посольство Израиля в Париже сообщило в Twitter в среду, 23 декабря.

«Это один из самых красивых голосов Израиля на французском языке, покинувший нас. Приносим соболезнования ее супругу Жан-Пьеру Манье», — говорится в обращении.

Причина смерти не уточняется.

Рика Зарай родилась в Иерусалиме в 1938 году. Ее отец был родом из России, а мать — из Польши. Зарай в юном возрасте переехала во Францию. Она прославилась с такими композициями, как Alors je chante, Casatchok и Sans Chemise Sans Pantalon. Всего в ее дискографии 15 студийных пластинок.

22 декабря стало известно о смерти певицы Кейти Ослин, исполнительницы хита 80's Ladies. Ей было 78 лет.