Участник популярной группы пожаловался на провалы в памяти после лечения болезни

Участник группы популярной The Wanted Том Паркер стал страдать от провалов памяти после лечения опухоли мозга. Об этом музыкант рассказал в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Паркеру пришлось пройти через химио- и лучевую терапию. По его словам, это было «чертовски жестко». Однако после лечения он столкнулся с его побочным эффектом — потерей памяти. Певец пожаловался, что в течение дня забывает о том, что только что сделал. Затем он повернулся к жене Келси Хардвик и спросил: «Моя уже была плохой, не так ли?», на что супруга ответила: «Ужасной, но теперь еще хуже!».

У Тома Паркера диагностировали опухоль головного мозга после сильного приступа. О своей болезни музыкант рассказал в сентябре. После долгих раздумий пришел к выводу, что не хочет держать это в тайне. Паркер уже прошел шесть недель химио- и лучевой терапии.

The Wanted — популярный британо-ирландский бойз-бэнд, созданный в 2009 году. Группа прославилась благодаря таким хитам, как Glad You Came, Chasing The Sun и All Time Low.

В августе солистка британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг заявила, что у нее диагностировали рак груди. В настоящее время 38-летняя исполнительница посещает еженедельные сеансы химиотерапии.