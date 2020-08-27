У солистки Girls Aloud диагностировали рак груди

У солистки британской поп-группы Girls Aloud Сары Хардинг диагностировали рак груди. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

38-летняя исполнительница узнала о своей болезни в начале года, однако сейчас она распространилась и на другие клетки ее организма. «В настоящее время я прохожу еженедельные сеансы химиотерапии и борюсь изо всех сил. Понимаю, что люди немного в шоке, когда они читают об этом в соцсетях», — поделилась артистка.

Хардинг пояснила, что решила рассказать о своем диагнозе, так как на прошлой неделе в сети начали обсуждать ее появление в клинике. Певица решила внести ясность в слухи о своем состоянии. Она пообещала сохранять позитивный настрой и информировать подписчиков о своем здоровье.

Группа Girls Aloud была образована в 2002 году и состояла из таких артистов, как Шерил Коул, Сара Хардинг, Никола Робертс, Кимберли Уолш и Надин Койл. За свою карьеру коллектив успел выпустить пять студийных альбомов и 22 сингла. В 2013 году группа распалась.