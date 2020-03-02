Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с раком четвертой стадии

Американская актриса Шэннен Доэрти рассказала о борьбе с раком груди четвертой стадии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«После года борьбы с онкологией и другими стрессами я вернулась к тому, чтобы заботиться о себе каждый день. Это не всегда легко. У меня бывают дни, когда я в депрессии или просто ленюсь, но я справляюсь с помощью друзей», — написала звезда «Зачарованных».

По словам Доэрти, она начала ходить в походы, а также решила более тщательно следить за питанием. Артистка также призналась, что в течение последней недели чувствует себя лучше.

О том, что у знаменитости диагностировали рак четвертой стадии, стало известно в начале февраля. Шэннен заявила, что заболевание, с которым она боролась несколько лет назад, вернулось.

Впервые Доэрти рассказала о раке молочной железы в 2015 году. Двумя годами позже она сообщила, что заболевание перешло в стадию ремиссии.

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