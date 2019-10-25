Анджелина Джоли написала откровенное эссе о смерти матери и удалении груди

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, как потеряла бабушку и мать из-за рака молочной железы. Ее эссе опубликовал журнал Time.

«Я помню, как однажды держала маму за руку, когда она проходила химиотерапию, и она начала багроветь, и мне пришлось помчаться за медсестрой», — написала знаменитость, добавив, что ее мать боролась с болезнью около десяти лет.

Артистка отметила, что после смерти матери прошла специальный тест и узнала, какова вероятность, что у нее тоже возникнут онкологические заболевания. Риск рака груди составил 87 процентов, рака яичников — 50 процентов.

«У меня была двойная мастэктомия (операция по удалению молочных желез — прим. «Ленты.ру»), позже я удалила яичники и маточные трубы, значительно уменьшив, хоть и не полностью, риск развития рака», — призналась Джоли.

Она пояснила, что заботится о своем здоровье, чтобы как можно больше времени провести со своими детьми, увидеть их взросление и появление внуков: «Сама я десять лет прожила без мамы. Она увидела лишь нескольких своих внуков и часто была слишком больна, чтобы играть с ними».

Джоли также призналась, что совсем не жалеет об оставшихся после операция шрамах на теле: «Я думаю, что наши шрамы напоминают нам о том, что мы преодолели. Они являются частью нашей уникальности. Это разнообразие — одна из самых прекрасных вещей в человеческом существовании».

В октябре сообщалось, что актриса не планирует выходить замуж после развода с Брэдом Питтом. Источник, близкий к звезде, заявил, что она никогда не хотела связывать себя узами брака, однако чувствовала, что Питт оказывает на нее давление в этом вопросе.

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