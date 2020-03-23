Звезда «Иронии судьбы» прокомментировала новости об обнаруженном у нее раке

Польская актриса Барбара Брыльска, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», прокомментировала новости об обнаруженном у нее раке. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в понедельник, 23 марта.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — сказала артистка. Брыльска, находящаяся в Варшаве на карантине из-за пандемии коронавируса, пояснила, что ей помогает сын, который вместо нее ходит за покупками.

Об онкологическом заболевании актрисы ранее сообщило издание StarHit. Журналисты предположили, что она борется с раком языка. В то же время Брыльска в беседе с порталом отказалась подробно рассказывать о своем здоровье.

78-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».

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