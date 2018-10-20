У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак

У лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и его супруги Натальи Сенчуковой обнаружили рак кожи. Об этом певец рассказал в эфире телеканала НТВ.

Несколько лет назад у Сенчуковой появилось пятно на ноге, ей поставили диагноз «кератоз». Попытка убрать его мазями не увенчалась успехом. Затем аналогичный симптом появился у Рыбина на лице. Врач не разглядел опасность и предложил свести пятно у косметолога.

После процедуры биоматериал сразу не отправили на исследование. Это было сделано позже, рак кожи обнаружили в лаборатории, когда пара полетела на отдых.

Рыбин и Сенчукова прошли курс лучевой терапии.

30 августа на 81-м году жизни скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Певец лечился от онкологии 15 лет.

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