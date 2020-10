У 32-летнего участника группы The Wanted диагностировали опухоль мозга

У 32-летнего участника группы The Wanted Тома Паркера диагностировали опухоль мозга. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант написал пост от лица себя и своей жены Келси Хардвик, от которой у него двое детей. «Мы абсолютно опустошены, но будем бороться до конца. Мы не желаем, чтобы вы грустили. Мы просто хотим любви и позитива. Мы планируем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать все доступные варианты лечения. Это будет тяжелая битва, но с всеобщей любовью и поддержкой мы одержим победу», — говорится в публикации.

Паркер пояснил, что уже проходит лечение. Он отметил, что после долгих раздумий пришел к выводу, что не хочет держать свою болезнь в тайне.

The Wanted — популярный британо-ирландский бойз-бэнд, созданный в 2009 году. Группа прославилась благодаря таким хитам, как Glad You Came, Chasing The Sun и All Time Low.

В августе солистка британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг заявила, что у нее диагностировали рак груди. В настоящее время 38-летняя исполнительница посещает еженедельные сеансы химиотерапии.