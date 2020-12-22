Умерла исполнительница хита 80's Ladies Кейти Ослин

Американская певица, исполнительница хита 80's Ladies Кейти Ослин умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Артистка скончалась после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона. За неделю до смерти у нее диагностировали коронавирус. Точная причина кончины певицы не уточняется.

Кейти Ослин стала первой женщиной, завоевавшей главную награду музыкальной премии Country Music Association Awards (CMA Awards) за композицию 1987 года 80’s Ladies. Песня стала хитом и прославила исполнительницу в Соединенных Штатах. За нее, а также за композицию Hold Me Ослин удостоилась статуэток премии «Грэмми».

В дискографии певицы шесть студийных альбомов. Последняя пластинка под названием Simply была выпущена в 2015 году.