Умерла народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова

Народная артистка РСФСР и артистка цирка Дзерасса Туганова умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Отмечается, что Туганова скончалась после продолжительной болезни, однако причины смерти не сообщаются. «Светлая память об этой прекрасной артистке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

О кончине Тугановой сообщил и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в своем Instagram. «Уходят выдающиеся личности, а с ними целая эпоха», — написал он, также выразив соболезнования родным и близким артистки.

Дзерасса Туганова известна как создательница труппы наездников-джигитов «Иристон», которую возглавляла более 30 лет. «Иристон» принес советскому цирку мировую славу. Поставленные труппой номера признаны классикой отечественного цирка.

В 1980 году Туганова получила звание Народной артистки РСФСР. Оставила цирковую работу в 1990 году.