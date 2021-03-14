В США в возрасте 66 лет умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер. Об этом сообщила его жена на странице фан-клуба спортсмена в социальной сети Facebook.

«Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своём доме в Нью-Гэмпшире (США)», — написала Кей Хаглер. Она попросила пользователей уважать частную жизнь семьи боксера в столь трудный час.

Как сообщил TMZ один из сыновей Хаглера, Джеймс, его отец был доставлен в больницу в Нью-Гэмпшире в субботу, 12 марта, после того, как у него дома возникли проблемы с дыханием и боли в груди. Через четыре часа семью известили о его смерти, причина пока не установлена.

Марвин Хаглер был одним из лучших бойцов в среднем весе за всю историю бокса. Он становился чемпионом мира WBC в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира WBA в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира IBF в среднем весе (1983-1987). Он был введен в Международный зал боксерской славы в 1993 году.

Ранее сообщалось о смерти легендарного комментатора «Формулы-1» на британском телевидении Мюррея Уокера. Он умер в возрасте 97 лет. Причина смерти комментатора не уточняется.