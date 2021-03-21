«Тоттенхэм» одержал выездную победу и вышел на шестое место в АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Карлос Винисиус и Харри Кейн, реализовавший пенальти.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 48 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 41 очко, клуб находится на десятой позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 4 апреля на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Астон Вилла» днем раньше дома примет «Фулхэм».