Фергюсон посчитал работу VAR катастрофой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон раскритиковал работу системы VAR в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист отметил, что смотрел игру «Лидса» против «Бернли», в которой отменили гол последних. По мнению тренера, это решение было принято ошибочно. Фергюсон также добавил, что считает работу VAR катастрофой.

В прошлом месяце работу системы видеоповторов подверг критике главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист был недоволен решениями видеоассистента рефери в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).

В ноябре Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что рассматривает возможность введения упрощенной системы VAR. Целью концепции называлось создание более доступных систем видеоповторов, позволяющих использовать видеоассистента арбитра на всех уровнях игры.