Мадридский «Реал» и «Барселону» предложили исключить из ЛЧ

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хочет предложить исключить мадридский «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

Функционер предложит лишить указанные клубы возможности участия в Лиге чемпионов после финала сезона-2020/2021 сроком на два года. Команды, которые официально покинули проект Суперлиги, санкция не коснется.

7 мая сообщалось, что УЕФА принудил бывших участников проекта Суперлиги отказаться от пяти процентов от дохода с участия в еврокубках в пользу организации. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», «Атлетико», «Милан» и «Интер» должны общими усилиями пожертвовать 15 миллионов евро в качестве жеста доброй воли.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пока не объявили о своем отказе от Суперлиги. Официально проект приостановлен. К такому решению учредителей подтолкнула реакция на турнир со стороны УЕФА и представителей национальных лиг.

Суперлигу представили как закрытый турнир лучших топ-клубов Европы, который предлагалось проводить одновременно с уже существующими соревнованиями. УЕФА подверг инициаторов резкой критике и выразил готовность наложить на клубы-основатели различные санкции.