УЕФА заставил платить отказавшиеся от участия в Суперлиге клубы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о санкциях в отношении отказавшихся от участия в Суперлиге клубов. Об сообщается на сайте организации.

«Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», «Атлетико», «Милан» и «Интер» должны общими силами сделать пожертвование в размере 15 миллионов евро в качестве жеста доброй воли. Также с клубов будет удержано по 5 процентов от дохода, которые они получат от участия в турнирах под эгидой УЕФА за один сезон.

Кроме того, команды согласились на наложение штрафа в размере 100 миллионов евро в случае повторного желания участвовать в несанкционированных турниров. Еще по 50 миллионов клубы могут лишиться из-за невыполнения любых обязательств перед УЕФА.

О выходе из Суперлиги до сих пор не объявили «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Вопрос с санкциями для этих команд будет решать дисциплинарный комитет УЕФА.

О новом турнире было объявлено 19 апреля. Заявление появилось на сайте «Реала». Через два дня проект официально приостановили.

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