Определился первый финалист Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере. «Горожане» одержали победу со счетом 2:0. Оба гола забил хавбек манкунианцев Рияд Марез. Таким образом, определился первый финалист турнира. «Сити» выбил ПСЖ из ЛЧ, оказавшись сильнее по сумме двух матчей (4:1).

Второй финалист определится 5 мая. В Лондоне пройдет матч между «Челси» и мадридским «Реалом». Первая встреча клубов завершилась со счетом 1:1. Финал ЛЧ пройдет 29 мая.

На стадии четвертьфинала «Сити» выбил из турнира дортмундскую «Боруссию». Английский клуб обыграл оппонентов со счетом 4:2 по сумме двух встреч.