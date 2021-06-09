Министр спорта России понадеялся на победу футбольной сборной на Евро

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, он надеется на победу российской сборной на турнире. Матыцин также отметил, что увидел у команды боевой настрой. Кроме того, он пожелал футболистам сохранять азарт и получать удовольствие от игры.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России попала в группу B, где сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Из каждого квартета в плей-офф выйдут по две команды, занявшие первые два места. Кроме того, четыре путевки получат лучшие сборные из финишировавших на третьей позиции.

Одним из городов-хозяев чемпионата Европы стал Санкт-Петербург, который примет семь матчей турнира.