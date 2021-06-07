Черчесов отреагировал на недопуск Данией российских болельщиков на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на решение Дании о недопуске российских болельщиков на матчи чемпионата Европы. Об этом со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24» сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что это неприятный момент как для самих фанатов, так и для его команды. «Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет, если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе», — добавил тренер.

Черчесов также выразил надежду на диалог между российскими и датскими футбольными руководителями. По мнению тренера, итогом может стать допуск россиян на стадион.

2 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что МИД Дании ответил отказом на просьбу местной федерации футбола сделать исключение для россиян. О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно за день до этого.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ. Российские препараты пока не получили разрешения от указанных ведомств.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.