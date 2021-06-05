Черчесов назвал минусы в игре сборной России с Болгарией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал минусы в игре команды против Болгарии в последнем контрольном матче перед чемпионатом Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Черчесов заявил, что россияне сложно входили в матч, отметив, что игрокам не хватало заряженности, чтобы вскрывать оборону соперника. Он посчитал, что замены, сделанные в перерыве встречи, помогли переломить ход встречи. «Готовность идет, прошли сложный сбор. Убеждены, что на Евро команда будет выглядеть свежее», — подытожил тренер.

Ранее 5 июня сборная России по футболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте встречи забил нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти.

Матч против болгар стал заключительным в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. 1 июня сборная России на выезде сыграла вничью с поляками со счетом 1:1.

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