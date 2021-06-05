Сборная России обыграла Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро

Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Болгарии в последнем контрольном матче перед чемпионатом Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Москве на ВТБ Арене и завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч на 84-й минуте встречи забил нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти.

Матч против болгар стал заключительным в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. 1 июня сборная России на выезде сыграла вничью с поляками со счетом 1:1.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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