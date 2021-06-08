На Украине рассказали о возможном бойкоте Евро сборной России по футболу

Cборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы. Об этом сообщил украинский портал Dinamo.kiev.ua со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

По информации источника, это связано с недовольством россиян решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации утвердили новую форму сборной Украины, несмотря на протесты российской стороны.

Форма сборной Украины с изображением карты страны, включающей в себя полуостров Крым, была представлена 6 июня и стала скандальной. В Госдуме призвали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации форму одобрили.

Чемпионат Европы начнется 11 июня. Россияне на групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).