В РФС отреагировали на информацию о возможном бойкоте Евро сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном бойкоте чемпионата Европы сборной России. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Функционер заявил, что написавшие это люди пытаются устроить провокацию, а никто из здравомыслящих людей не будет обсуждать снятие команды с турнира. Он также отметил, что РФС признает решение УЕФА, а распространяющим слухи о бойкоте нужно лечиться.

Ранее во вторник, 8 июня, в украинских СМИ появилась информация о возможном бойкоте сборной России чемпионата Европы. Утверждалось, что это связано с решением УЕФА разрешить сборной Украине выступать на турнире в форме с изображением карты страны, на которую нанесен Крым.

Форма сборной Украины с изображением карты страны, включающей в себя полуостров Крым, была представлена в воскресенье, 6 июня, и стала скандальной. В Госдуме призвали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации форму одобрили.

Чемпионат Европы начнется 11 июня. Россияне на групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).