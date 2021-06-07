Адвокат Мамаева предостерег от ношения формы сборной Украины в России

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, предостерег от ношения новой формы сборной Украины в России. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что действия надевших такую футболку могут быть расценены как сепаратизм. В первый раз нарушившего этот закон привлекут к административной ответственности. За повторное нарушение может быть заведено уголовное дело. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Форма сборной Украины с изображением карты страны, включающей в себя полуостров Крым, была представлена 6 июня и стала скандальной. В Госдуме призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации форму одобрили.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.