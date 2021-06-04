Умер отец Павла Мамаева

У футболиста Павла Мамаева умер отец. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат игрока Игорь Бушманов.

По его словам, это произошло в четверг, 3 июня. Адвокат отметил, что Мамаев-старший оказывал сыну большую поддержку в ходе судебных процессов. «Для Павла было важным добиться справедливости. Он переживал, переживал отец, к такому вот печальному концу это привело», — добавил Бушманов.

3 июня стало известно, что второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Мамаеву и другому футболисту — Александру Кокорину. Ранее защита игроков подавала апелляцию.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. С октября по май 2019-го спортсмены находились в СИЗО, после чего были признаны виновными и отправлены отбывать срок в колонии общего режима. Футболисты досрочно освободились в сентябре 2019 года.