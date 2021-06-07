Глава украинского футбола рассказал об идее создания скандальной формы сборной

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал об идее создания формы национальной команды для выступления на чемпионате Европы. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам функционера, на создание такого дизайна его вдохновил победный матч украинской команды против Португалии (2:1) в квалификации турнира. Павелко добавил, что очертания родной страны на игровых футболках должны помочь сохранить эту энергетику.

Глава украинского футбола также отметил, что разговоры о запрете формы беспочвенны. Он сказал, что работа по согласованию дизайна с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) была сложной, но успешно завершилась.

Форма сборной Украины с изображением полуострова Крым была представлена 6 июня и стала скандальной. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако Союз решил одобрить форму.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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