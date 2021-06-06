В МИД назвали изображение Крыма на украинской форме отчаянной акцией

Размещение на форме сборной Украины по футболу контура страны с включенным в него изображением Крыма является «отчаянной акцией», заявила официальный представитель Министерства иностранный дел РФ Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция, — якобы это должно придать игрокам сил», — добавила Захарова.

Ранее сборная Украины опубликовала форму, в которой выступит на предстоящем чемпионате Европы. На ней изображена карта страны, на которую также попал полуостров Крым.

