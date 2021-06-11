Сдавший подозрительный тест на коронавирус игрок сборной России пропустит Евро

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы из-за неблагоприятного результата тестирования на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

По решению тренерского штаба сборной, хавбека «Зенита» заменит защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Футболист готовился с командой к турниру, но не попал в окончательную заявку.

Ранее в пятницу, 11 июня, стало известно, что Мостовой сдал подозрительный тест на коронавирус. Также уточнялось, что игрок уже перенес заболевание, и у него были обнаружены антитела. Сообщалось, что футболист пройдет повторное тестирование.

Сборная России первый матч на турнире проведет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Соперником россиян станет сборная Бельгии.