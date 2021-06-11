Стало известно о сомнительном тесте на коронавирус у футболиста сборной России

Футболист сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Об этом стало известно «РБ-Спорт».

По информации источника, на данный момент игрок, прилетевший с командой в Санкт-Петербург, изолирован. Полузащитник уже болел коронавирусом, у него были обнаружены антитела, поэтому результаты теста могут быть ошибочными.

В пятницу, 11 июня, Мостовой пройдет повторное тестирование. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в курсе ситуации.

23-летний Мостовой провел семь матчей в составе сборной России. На его счету нет забитых мячей.

Сборной России предстоит стартовать на чемпионате Европы в субботу, 12 июня. Команда в Санкт-Петербурге встретится с Бельгией. Помимо этой встречи, команде Станислава Черчесова предстоит сыграть на групповом этапе с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).