Отец Черышева раскритиковал Головина

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев раскритиковал полузащитника нынешней национальной команды Александра Головина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Черышев заявил, что ему намного меньше нравится игра Головина. По мнению специалиста, 25-летний хавбек «Монако» стал передерживать мяч и не играет коллективно. Экс-игрок сборной России — отец партнера Головина по национальной команде Дениса Черышева.

Сборная России провела два матча в рамках чемпионата Европы. В стартовой игре россияне уступили Бельгии со счетом 0:3. Во второй встрече подопечные Станислава Черчесова обыграли Финляндию. Третий матч пройдет 21 июня. Российской команде предстоит противостояние с аутсайдером группы B Данией.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.