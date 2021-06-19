Министр спорта призвал сборную России улучшить игру словами «отступать некуда»

Министр спорта России Олег Матыцин призвал сборную страны улучшить качество игры в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы против Дании. Слова политика передает ТАСС.

Матыцин выразил надежду, что сборная России одержит победу над датчанами. «Сейчас такая ситуация, что уже некуда отступать. Надо верить в команду. Надеюсь, что сложности, которые наши футболисты испытывали на старте турнира, будут преодолены, и мы увидим красивую игру», — заявил министр.

Ранее 19 июня стало известно, что матч между Россией и Данией обслужит французская бригада арбитров. Возглавит ее Клеман Тюрпен.

Поединок Дании и России пройдет 21 июня. Отечественные футболисты подошли к заключительному матчу группового этапа с тремя очками после одного поражения и одной победы. Датчане потерпели два поражения. Лидером группы B остается команда Бельгии, которая одержала две победы.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах Старого Света. Турнир завершится 11 июля.