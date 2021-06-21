Футболист сборной Дании высказался о заносчивости россиян

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Дании Оливер Абильгор высказался о заносчивости россиян. Об этом сообщает датский TV2.

25-летний футболист полагает, что большинство жителей России не смогут найти на карте Данию. «Поэтому они могут смотреть на нас немного свысока», — утверждает он.

«В итоге я просто начал говорить, что родом из Скандинавии. Здесь больше знают о шведах. Но, надеюсь, совсем скоро они ближе познакомятся с нами», — заявил Абильгор в преддверии матча сборных России и Дании на чемпионате Европы.

Команды встретятся в заключительном третьем туре группового этапа Евро. Российская сборная занимает второе место с тремя очками, что позволяет пробиться плей-офф турнира. У датчан нет набранных очков, они замыкают турнирную таблицу квартета B.

Абильгор выступает за «Рубин» с февраля 2020-го. На его счету 28 матчей за российский клуб.