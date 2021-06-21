Аршавин посчитал Данию фаворитом в матче со сборной России

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин посчитал команду Дании фаворитом в предстоящем поединке с Россией на чемпионате Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».

40-летний эксперт признался, что отечественным футболистам будет тяжело противостоять датской сборной. «В целом все говорит в пользу наших соперников. С другой стороны, надеюсь, что сборная России как-то, непонятно как, но сумеет добиться результата. Даже не победы, а ничьей, которой хватит, чтобы пробиться в плей-офф», — заявил он.

Матч третьего тура группового этапа между Россией и Данией состоится 21 июня. Начало матча — 22:00 по московскому времени.

В активе сборной России три очка после одного поражения и одной победы, занимая второе место в квартете. Дания не одержала ни одной победы и не имеет набранных очков. Команда — аутсайдер группы B.