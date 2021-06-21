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В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами

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Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на насмешку футболистов сборной Дании над российскими игроками перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Свищев назвал неуважением самоуверенные заявления датчан, отметив, что важнее проявлять себя на поле. «Пусть говорят, нет никаких проблем. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать все, на что способны, даже больше», — посчитал он.

20 июня нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен в интервью Sport.tv2 заявил, что его команда обязана обыгрывать Россию. «Если не способен обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф», — добавил он.

Дания не одержала ни одной победы на турнире и замыкает турнирную таблицу группы B. Российская команда набрала три очка: для выхода в плей-офф турнира команде нужно не проиграть.

Сборная России сыграет с Данией 21 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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