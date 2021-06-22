Дзюба извинился за поражение от Дании

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал неудачу национальной команды в матче с Данией на чемпионате Европы. Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

32-летний форвард извинился за поражение. «Может, счет не по игре, но нам лишний раз показали, что на таком уровне необходимо реализовывать стопроцентные моменты. У нас общие победы и поражения. Сегодня мы проиграли. Я говорю прежде всего о самих футболистах», — заявил Дзюба.

Российская сборная уступила Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. Отечественная команда опустилась на четвертое место в квартете B и лишилась шансов на дальнейшее участие в турнире. За счет лучшей разницы мячей третье место в группе заняла команда Финляндии.

На чемпионате Европы российская сборная одержала одну победу над Финляндией и уступила Бельгии в стартовом матче.