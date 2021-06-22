Бывший футболист сборной России захотел возглавить команду вместо Черчесова

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко выразил готовность сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды. Об этом сообщает РБК.

По мнению спортсмена, россияне плохо сыграли на чемпионате Европы с Бельгией, лучше (0:1) — с Финяндией, а Дании сами отдали победу. Он также отметил, что в неудовлетворительном результате не могут быть виноваты только футболисты или главный тренер.

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По словам Онопко, судьбу Черчесова должно решить руководство Российского футбольного союза (РФС). Он также заявил, что ответит согласием на возможное предложение возглавить российскую команду.

Ранее во вторник, 22 июня, Черчесов заявил о желании продолжать работу со сборной России. Он отметил, что будет готовить боеспособную команду к чемпионату мира-2022.

В понедельник, 21 июня, сборная России уступила Дании со счетом 1:4 и вылетела с чемпионата Европы. До этого команда проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

Онопко выступал за сборную России с 1992-го по 2004 год. С 2009-го по 2020 год футболист работал в тренерском штабе московского ЦСКА.