Легенда сборной России объяснил нежелание Черчесова уйти в отставку

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью «Ленте.ру» объяснил нежелание главного тренера команды Станислава Черчесова уйти в отставку.

«Этот вопрос возникает постоянно, и вчера его тоже задавали ведь, а Черчесов что сказал? "Нет, буду готовить боеспособную команду". Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?» — заметил бывший футболист. Он добавил, что и сам, вероятнее всего, не отказался бы.

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21 июня сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в квартете В и покинула турнир.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов (португальская «Бенфика», французский «Страсбур», испанская «Сельта»). За сборную России он провел 50 матчей и забил десять мячей.