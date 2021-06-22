Сборная Хорватии обыграла Шотландию и вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Шотландии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 3:1. На 17-й минуте полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вывел Хорватию вперед. На 42-й минуте хавбек Каллум Макгрегор сравнял в счете. На 62-й и 77-й минутах отличились ховаты Лука Модрич и Иван Перишич. Победа позволила хорватам выйти в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе D.

До этого сборная Хорватии проиграла Англии со счетом 0:1 и сыграла вничью с Чехией со счетом 1:1.

Матчи 1/8 финала Евро пройдут с 26 по 29 июня. Финал состоится 11 июля на «Уэмбли».