Легенда сборной России удивился разгромному поражению команды на Евро

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью «Ленте.ру» рассказал об удивлении от разгрома команды Данией на Евро-2020.

Мостовой заявил, что прогнозировал поражение сборной России со счетом 1:2. «Я считал, что наши должны забить, а датчане забьют больше, потому что им вроде как нужнее. Другое дело, что я не ожидал, конечно, что будет разгром. Потому что там, по идее, и 1:5 могло быть, у них еще пара моментов была», — пояснил бывший футболист.

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Он добавил, что результат закономерен. «До матча меня удивляло, что Дания с хорошим футболом имеет ноль очков. А мы, вроде как со слабым футболом, имеем три очка. Теперь нас спустили с небес на землю», — заметил Мостовой.

21 июня сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в квартете В и покинула турнир.