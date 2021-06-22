На Украине призвали отобрать у Петербурга оставшиеся матчи Евро

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи чемпионата Европы из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

Гончаренко обратил внимание на то, что российские власти ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса. Он посчитал, что ухудшение эпидемиологической обстановки в стране угрожает жизни болельщиков и участников Евро, поэтому лучшим вариантом для УЕФА станет перенос матчей в другие города.

В Петербурге прошло пять матчей чемпионата Европы, среди которых две встречи с участием сборной России. 12 июня отечественная команда разгромно проиграла сборной Бельгии (0:3), а 16 июня победила Финляндию со счетом 1:0.

23 июня в Петербурге должна пройти встреча группового этапа между сборными Швеции и Польши, а 2 июля — матч 1/4 финала.