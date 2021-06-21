Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины на чемпионате Европы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной команды в матче с Австрией на чемпионате Европы. Запись доступна в Twitter-аккаунте политика.

Зеленский назвал матч с Австрией тяжелым и отметил, что украинская команда потерпела обидное и горькое поражение. Тем не менее глава украинского государства обратил внимание на то, что сборная сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

Сборная Украины уступила Австрии со минимальным счетом и заняла третье место в группе C. Команда Андрея Шевченко может продолжить выступление на чемпионате Европы, если окажется в четверке лучших из коллективов, занявших третью строчку в своих группах.

На Евро-2020 украинцы отметились победой над Северной Македонией. Стартовый матч турнира против Нидерландов они проиграли со счетом 2:3.